Після удару РФ по Запоріжжю кількість поранених зросла: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Запоріжжя 1 червня. Унаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру. Раніше повідомлялося про одного постраждалого.

За даними, обом постраждалим надали необхідну допомогу. Вони отримали легкі ушкодження та відмовилися від госпіталізації.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, до медиків звернулися ще двоє місцевих жителів - 46-річна жінка та 54-річний чоловік.

Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до трьох.

Атака РФ на Запоріжжя

Російська Федерація сьогодні вночі масовано атакувала Запоріжжя "Шахедами". Є руйнування у приватному секторі та критичній інфраструктурі.

Росіяни ударили по приватній забудові міста. Було понівечено будинок та постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури. Там сталися займання.

Ми писали, що вчора ввечері російська армія запустила по території України групи ударних безпілотників. Повітряні сили попереджали про рух дронів у східних, центральних та північних областях.

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