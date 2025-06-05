Жертвы в Прилуках, пострадавшие в Харькове и не только: последствия ночной атаки РФ

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Чем Россия атаковала Украину ночью?

Какие последствия удара по Харькову?

"Прилет" в Прилуках: есть ли погибшие?

Какие еще регионы пострадали из-за ночной атаки?

Чем атаковала Россия

Еще с вечера 4 июня стало известно, что россияне выпустили по Украине дроны. Движение беспилотников фиксировали в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Донецкой областях.

Также Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики и пусках КАБов в ряде регионов. Под утро в Черниговской и Киевской областях была ракетная угроза.

Как уточнили Воздушные силы ВСУ, РФ выпустила по Украине 103 дрона и атаковала баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23. Силы ПВО обезвредили 74 дрона, (28 - сбили, 46 - локационно утраченные/подавленные РЭБ).

Основные направления удара врага - Черниговская, Харьковская и Одесская области. По данным воздушных сил, зафиксировано попадание в 16 локациях.

Харьков

После полуночи мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг ударил ракетой по Харькову. По его словам, зафиксированы "прилеты" в плотной жилой застройке в Слободском районе.

Уже через полчаса жителей Харькова предупредили об угрозе дронов. Было попадание по многоэтажкам в Слободском районе. Как отметил мэр города, в результате прямых попаданий в жилые многоэтажки горели квартиры и машины вблизи домов.

Фото: ГСЧС показала последствия атаки на Харьков (t.me/dsns_telegram)

По словам мэра, всего враг нанес шесть ударов по Харькову, два из них - прямые попадания в многоквартирные дома. В одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя "Шахеда" оказалась прямо в коридоре.

"В тот момент хозяева были дома - спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы", - сообщил городской голова.

Спасатели уточнили, что возникло три очага пожаров: горели квартира на последнем этаже жилой 17-этажки, квартира на втором этаже и подвальное помещение пятиэтажки, три легковых авто.

По последним данным Харьковской ОВА, в результате атаки на Харьков пострадали 19 человек, среди них семилетний мальчик, девятилетняя и две 13-летние девочки.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявляет о 18 травмированных, среди которых четверо детей.

Прилуки

Этой ночью под массированным ударом дронов был город Прилуки Черниговской области. По данным главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, не менее шести беспилотников типа "Герань" атаковали Прилуки. Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке.

ГСЧС отмечает, что в результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одна хозяйственная постройка и автомобиль.

Известно о пяти погибших, среди жертв две женщины и ребенок в возрасте 1 год и 4 месяца, которых нашли под завалами. Также была информация о шести раненых, их госпитализировали в местные больницы. Позже полиция сообщила, что количество пострадавших возросло до восьми.

Фото: РФ атаковала жилой сектор в Прилуках (t.me/dsns_telegram)

Глава МВД сообщил, что в Прилуках вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья: жена, дочь (патрульная полицейская) и ее годовалый сын.

"Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага", - добавил Клименко.

Фото: в Прилуках погибла семья в результате атаки (t.me/gunpChernihiv)

Одесская область

Россияне массированно атаковали Белгород-Днестровский район Одесской области. Прокуратура сообщила, что оккупанты применили 25 беспилотников.

Фото: 25 дронов РФ атаковали Одесскую область (t.me/odesa_prokuratura)

Вспыхнули и были повреждены амбулатория семейной медицины, центр творчества детей и молодежи, а также частично уничтожено с последующим возгоранием здание лицея.

Информации о пострадавших не поступало.

Фото: под ударом был Белгород-Днестровский район Одесской области (t.me/dsns_telegram)

Херсон

Войска РФ выпустили четыре управляемые авиабомбы по центру Херсона, сообщает областная прокуратура. Также враг атаковал город из артиллерии и дронов.

Повреждены по меньшей мере пять многоквартирных домов, админздание и здание учебного заведения. Россияне попали КАБом по зданию Херсонской ОВА. Как пишет местное издание "Мост", попадание произошло около 05:30.



Фото: Херсонская ОВА после авиаудара (t.me/mostks)

Известно о двух пострадавших в результате авиаудара по городу.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона сообщил, что из-за авиаудара в подвале многоэтажки были заблокированы четыре человека. К счастью, они не пострадали.



Сумская область

Российские захватчики ударили дронами по населенному пункту в Сумской общине.

Повреждены частные дома и легковые автомобили. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Фото: последствия удара дронов под Сумами (t.me/kobzarartemsn)