Жертва "Новичка" Чарли Роули заявил, что яд убивает его

Фото: Чарли Роули (mirror.co.uk)

Роули жалуется на ухудшение зрения и опасается, что может ослепнуть навсегда

Британец Чарли Роули, который стал случайной жертвой отравления химическим веществом "Новичок", теряет зрение, у него появились проблемы с сердцем и он перенес несколько инфарктов. Об этом рассказал сам 45-летний мужчина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Роули изданию Mirror.

В частности, Роули жалуется на ухудшение зрения и опасается, что может ослепнуть навсегда.

Он также убежден, что яд убивает его, в той или иной степени.

"Новичок" может убить меня. Это все постоянно со мной. Я боюсь", - сказал потерпевший.

Он также упомянул судьбоносную минуту, когда он открыл бутылочку - внешне похожую на флакон для духов - и его партнерша, 44-летняя Дон Стерджесс, распылила вещество на свое запястье. Через 10 дней Дон не стало.

"Я могу быть не в госпитале, но не чувствую себя в безопасности. Я боюсь за свое будущее", - сказал Роули.

Напомним, в начале августа Британия пригласила экспертов ОЗХО для сбора образцов в Эймсбери.

Как известно, инцидент в Эймсбери произошел в конце июня, когда двух жителей города Чарли Роули и Дон Стерджес обнаружили без сознания. Отметим, Эймсбери расположен в 10 км от Солсбери, где до этого веществом "Новичок" отравили бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля с дочерью. Впоследствии Стерджес скончалась, а Роули позднее выписали из больницы.

Умершую от отравления в Эймсбери британку хоронили при усиленных мерах безопасности. В частности, участников траурной церемонии просили держаться подальше от гроба умершей.