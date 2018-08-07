Британия пригласила экспертов ОЗХО для сбора образцов в Эймсбери

Эксперты ОЗХО установят вещество, которым в конце июня отравились два человека

Независимые эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетят Великобританию для сбора образцов в рамках расследования отравления в Эймсбери. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Британии.

Сообщается, что эксперты ОЗХО попытаются установить нервно-паралитическое вещество, в результате отравления которым умер один человек и еще один пострадал. Также сообщается, что собранные образцы впоследствии изучат в международных лабораториях.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что умершую от отравления в Эймсбери британку Дон Стерджес хоронили при усиленных мерах безопасности. В частности, участников траурной церемонии просили держаться подальше от гроба умершей.

Инцидент в Эймсбери произошел в конце июня, когда двух жителей города Чарли Роули и Дон Стерджес обнаружили без сознания. Отметим, Эймсбери расположен в 10 км от Солсбери, где до этого веществом "Новичок" отравили бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля с дочерью. Впоследствии Стерджес скончалась, а Роули позднее выписали из больницы.