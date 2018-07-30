Британку, погибшую от "Новичка", будут хоронить при усиленных мерах безопасности

Меры безопасности на похоронах будут усилены

Дон Стерджес, отравившуюся нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери (Великобритания), будут хоронить при усиленных мерах безопасности. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как сообщается, женщина будет кремирована в понедельник недалеко от места, где захоронены родственники экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Организаторы похорон связались с Минздравом и получили рекомендации о различных мерах предосторожности. Одна из этих мер заключается в том, что гроб уже будет на месте, прежде чем все гости прибудут", - говорится в сообщении.

Отметим, мужчина и женщина, отравленные "Новичком", находились долгое время в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где также провели месяцы лечения после отравления Сергей и Юлия Скрипаль. Вскоре женщина умерла.

Напомним, ранее в штаб-квартире городской полиции Лондона (Скотленд-Ярд) назвали способ нового отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, что неподалеку от Солсбери.