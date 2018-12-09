Жертва "Новічка" Чарлі Роулі заяви, що отрута вбиває його

Фото: Чарлі Роулі (mirror.co.uk)

Роулі скаржиться на погіршення зору і побоюється, що може осліпнути назавжди

Британець Чарлі Роулі, який став випадковою жертвою отруєння хімічною речовиною "Новічок", втрачає зір, у нього з'явилися проблеми з серцем і він переніс кілька інфарктів. Про це розповів сам 45-річний чоловік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Роулі виданню Mirror.

Зокрема, Роулі скаржиться на погіршення зору і побоюється, що може осліпнути назавжди.

Він також переконаний, що отрута вбиває його, в тій чи іншій мірі.

"Новічок" може вбити мене. Це все постійно зі мною. Я боюся", - сказав потерпілий.

Він також згадав доленосну хвилину, коли він відкрив пляшку - зовні схожу на флакон для парфумів - і його партнерка, 44-річна Дон Стерджесс, розпорошила речовину на своє зап'ястя. Через 10 днів Дон не стало.

"Я можу бути не в госпіталі, але не відчуваю себе в безпеці. Я боюся за своє майбутнє", - сказав Роулі.

Нагадаємо, на початку серпня Британія запросила експертів ОЗХО для збору зразків у Еймсбері.

Як відомо, інцидент у Еймсбері стався наприкінці червня, коли двох жителів міста Чарлі Роулі і Дон Стерджес виявили без свідомості. Зазначимо, Еймсбері розташований в 10 км від Солсбері, де до цього речовиною "Новічок" отруїли колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля з дочкою. Згодом Стерджес померла, а Роулі пізніше виписали з лікарні.

яка померла від отруєння у Еймсбері британку ховали за посилених заходів безпеки. Зокрема, учасників траурної церемонії просили триматися подалі від труни померлої.