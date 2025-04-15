Жертв стало більше: ЦПД розкрив сумні цифри про "енергетичне перемир'я"
За 22 дні так званого "енергетичного перемир’я" російські війська вбили майже у 2,5 раза більше українців, ніж за такий самий період перед його оголошенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.
Зазначається, що з 25 березня по 15 квітня росіяни здійснили 8 масованих атак на українські міста, у результаті яких загинуло 72 людини, серед них - 11 дітей.
Орім того, як зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко, за час так званого "енергетичного припинення вогню" росіяни збільшили інтенсивність ударів по цивільних, наростили атаки та обстріли на фронті.
"Україна, зі свого боку, ще 11 березня висловлювала готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Натомість Путін та його армія продовжують вбивати цивільних українців", - наголосили у Центрі.
Атаки РФ у період з 3 березня 2025 року до 24 березня включно (за 22 дні до оголошення режиму припинення вогню по енергетиці):
- Загалом: 8 атак, 30 загиблих;
- Одеса (порт) 11 березня - 4 загиблих;
- Кривий Ріг 1 березня - 1 загиблий;
- Запоріжжя 22 березня - 3 загиблих (з них 1 дитина);
- Київ 23 березня - 5 загиблих (з них п’ятирічна дитина);
- Кривий Ріг 5 березня - 4 загиблих;
- Суми 5–6 березня - 3 загиблих;
- Добропілля 8 березня - 11 загиблих;
- Богодухів 8 березня - 3 загиблих.
Атаки РФ у період з 25 березня 2025 року до 15 квітня 2025 року включно (22 дні "енергетичного перемир'я"):
- Загалом: 8 атак, 72 загиблих;
- Херсон 27 березня - 2 загиблих;
- Дніпро 30 березня - 4 загиблих;
- Кривий Ріг 2 квітня - 4 загиблих;
- Харків 4 квітня - 5 загиблих;
- Кривий Ріг 4 квітня - 20 загиблих (зокрема 1 дитина);
- Київ 6 квітня - 1 загиблий;
- Дніпро 10 квітня - 13 загиблих;
- Суми 13 квітня - 35 загиблих (зокрема 2 дитини).
"Енергетичне перемир'я"
Нагадаємо, у березні Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я. Однак Росія не підтримала цю ідею, заявивши, що ця угода "не вирішить проблем" РФ.
Без додаткових умов Росія погодилася лише на взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах. Але домовленостей країна-агресор не дотримується.
Зокрема, 4 квітня росіяни атакували Кривий Ріг ракетою з касетною бойовою частиною. Вона була застосована, щоб спричинити якомога більше жертв. В результаті удару загинуло 20 людей, серед яких дев'ять дітей.
А 13 квітня росіяни завдали подвійного балістичного удару по центру міста Суми. Станом на ранок 14 квітня кількість поранених унаслідок ракетного удару Росії по Сумах зросла до 119 осіб. Загинули через атаку щонайменше 35 людей.
Більше про перемир'я та що про нього кажуть Україна, США і Росія - у матеріалі РБК-Україна.
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