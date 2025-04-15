Жертв стало більше: ЦПД розкрив сумні цифри про "енергетичне перемир'я"

За 22 дні так званого "енергетичного перемир’я" російські війська вбили майже у 2,5 раза більше українців, ніж за такий самий період перед його оголошенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.

Зазначається, що з 25 березня по 15 квітня росіяни здійснили 8 масованих атак на українські міста, у результаті яких загинуло 72 людини, серед них - 11 дітей.

Орім того, як зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко, за час так званого "енергетичного припинення вогню" росіяни збільшили інтенсивність ударів по цивільних, наростили атаки та обстріли на фронті.

"Україна, зі свого боку, ще 11 березня висловлювала готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Натомість Путін та його армія продовжують вбивати цивільних українців", - наголосили у Центрі.

Атаки РФ у період з 3 березня 2025 року до 24 березня включно (за 22 дні до оголошення режиму припинення вогню по енергетиці):

Загалом: 8 атак, 30 загиблих;

Одеса (порт) 11 березня - 4 загиблих;

Кривий Ріг 1 березня - 1 загиблий;

Запоріжжя 22 березня - 3 загиблих (з них 1 дитина);

Київ 23 березня - 5 загиблих (з них п’ятирічна дитина);

Кривий Ріг 5 березня - 4 загиблих;

Суми 5–6 березня - 3 загиблих;

Добропілля 8 березня - 11 загиблих;

Богодухів 8 березня - 3 загиблих.

Атаки РФ у період з 25 березня 2025 року до 15 квітня 2025 року включно (22 дні "енергетичного перемир'я"):