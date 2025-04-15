Жертв стало больше: ЦПД раскрыл печальные цифры об "энергетическом перемирии"

За 22 дня так называемого "энергетического перемирия" российские войска убили почти в 2,5 раза больше украинцев, чем за такой же период перед его объявлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Отмечается, что с 25 марта по 15 апреля россияне совершили 8 массированных атак на украинские города, в результате которых погибли 72 человека, среди них - 11 детей.

Кроме того, как отметил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко, за время так называемого "энергетического прекращения огня" россияне увеличили интенсивность ударов по гражданским, нарастили атаки и обстрелы на фронте.

"Украина, со своей стороны, еще 11 марта выражала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня. Зато Путин и его армия продолжают убивать гражданских украинцев", - отметили в Центре.

Атаки РФ в период с 3 марта 2025 года до 24 марта включительно (за 22 дня до объявления режима прекращения огня по энергетике):

В общем: 8 атак, 30 погибших;

Одесса (порт) 11 марта - 4 погибших;

Кривой Рог 1 марта - 1 погибший;

Запорожье 22 марта - 3 погибших (из них 1 ребенок);

Киев 23 марта - 5 погибших (из них пятилетний ребенок);

Кривой Рог 5 марта - 4 погибших;

Сумы 5-6 марта - 3 погибших;

Доброполье 8 марта - 11 погибших;

Богодухов 8 марта - 3 погибших.

Атаки РФ в период с 25 марта 2025 года по 15 апреля 2025 года включительно (22 дня "энергетического перемирия"):