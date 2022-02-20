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Жіноча збірна Британії з керлінгу взяла "золото" на Олімпіаді-2022

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Пекін, Неділя 20 лютого 2022 07:20
Жіноча збірна Британії з керлінгу взяла "золото" на Олімпіаді-2022 Фото: жіноча збірна Британії з керлінгу взяла "золото" на Олімпіаді-2022 (twitter.com/TeamGB)
Автор: Артур Родивилов

Жіноча збірна Великобританії з керлінгу завоювала золото Олімпіади. Матч був завершений після дев'ятого енду.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Британки у фіналі перемогли команду Японії з рахунком 10:3.

Збірна Великобританії вдруге в історії виграла золото Олімпійських ігор. Вперше це сталося у 2002 році.

Раніше чоловіча збірна Норвегії перемогла у лижному двоборстві.

Нагадаємо, що шведка Неслунд виграла "золото" у скікросі.

Додамо, що фінський фристайліст отримав перелом ключиці на Олімпіаді-2022.

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