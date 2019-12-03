Женщины в Украине зарабатывают на 25% меньше мужчин

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о среднемесячной заработной плате женщин и мужчин за III квартал 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, среднемесячная зарплата женщин в III квартале 2019 года составляет 9 348,42 грн или 75,7% от зарплаты мужчин (12 350 грн).

Стоит отметить, что женщины стали зарабатывать меньше по отношению к мужчинам. Так, в I квартале 2019 года зарплата женщин была 8 473 грн или 77,2% от зарплаты мужчин (10 968 грн), а в во II квартале - 9 210 грн или 77,8% от зарплаты мужчин (11 838 грн).

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2019 года составила 10727 грн. Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве - 15862 грн.

Напомним, по данным Госстата, фонд оплаты труда за 10 месяцев 2019 года составил 790,5 млрд грн. Самую большую долю занимает Киев - 185,5 млрд грн (23,5%). Далее идут Днепропетровская (81,2 млрд грн, или 10,3%) Харьковская (50,2 млрд грн, 6,3%), Львовская (44,3 млрд грн, 6,4 %) и Донецкая (42,8 млрд грн, 5,4%) области.