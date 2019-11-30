Четверть всех зарплат в Украине выплачивают в Киеве

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В Киеве платят в 1,5 раза больше, чем в среднем по стране

Государственная служба статистики обнародовала данные по фонду заработной платы у Украины в январе-октябре 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, фонд оплаты труда за 10 месяцев 2019 года составил 790,5 млрд грн.

Самую большую долю занимает Киев - 185,5 млрд грн (23,5%). Далее идут Днепропетровская (81,2 млрд грн, или 10,3%) Харьковская (50,2 млрд грн, 6,3%), Львовская (44,3 млрд грн, 6,4 %) и Донецкая (42,8 млрд грн, 5,4%) области.

Фонд оплаты труда всех работников по регионам за январь-октябрь 2019

Данные: Госстат

Данные подготовлены по результатам государственного статистического наблюдения "Обследование предприятий по вопросам статистики труда", которым охвачены юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения Киева в 2021 году достигнет 13,4 тыс. долларов по сравнению с 11,3 тыс. долларов в 2019 году. О

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2019 года составила 10727 грн. Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве - 15862 грн.