На границе с США часть каравана мигрантов объявила голодовку

Фото: беженцы на границе США (twitter.com flipboard.com)

Участницы акции не объявили, как долго намерены голодать

Десять женщин из Центральной Америки в лагере мигрантов на мексиканско-американской границе объявили голодовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщается, протестующие требуют от властей США позволить им подать прошение о предоставлении убежища.

Участницы акции не объявили, как долго намерены голодать.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не допустят на свою территорию участников каравана мигрантов.

Власти США считают, что участникам каравана может угрожать опасность через тех, кто пытается их эксплуатировать.

Ранее в мексиканский город Тихуана на границе с Соединенными Штатами Америки прибыла на автобусах группа из 400 мигрантов.

Также РБК-Украина писало, что Трамп разрешил военным стрелять в мигрантов на поражение. Президент также отметил, что США могут закрыть границу с Мексикой на неопределенный срок.