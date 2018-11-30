На кордоні з США частина каравану мігрантів оголосила голодування

Фото: біженці на кордоні США (twitter.com flipboard.com)

Учасниці акції не оголосили, як довго мають намір голодувати

Десять жінок з Центральної Америки в таборі мігрантів на мексикансько-американському кордоні оголосили голодування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляється, протестувальники вимагають від влади США дозволити їм подати прохання про надання притулку.

Учасниці акції не оголосили, як довго мають намір голодувати.

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати не допустять на свою територію учасників каравану мігрантів.

Влада США вважає, що учасникам каравану може загрожувати небезпека через тих, хто намагається їх експлуатувати.

Раніше в мексиканське місто Тіхуана на кордоні з Сполученими Штатами Америки прибула на автобусах група з 400 мігрантів.

Також РБК-Україна писало, що Трамп дозволив військовим стріляти у мігрантів на поразку. Президент також зазначив, що США можуть закрити кордон з Мексикою на невизначений термін.