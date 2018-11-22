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Трамп дозволив військовим стріляти у мігрантів на поразку

Новини » Політика    22.11.2018 - 20:07
Трамп дозволив військовим стріляти у мігрантів на поразку
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Також президент США також пригрозив повністю закрити кордон з Мексикою

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп дозволив військовим на кордоні з Мексикою відкривати вогонь на поразку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними агентства, американський президент дозволив військовим стріляти на ураження при необхідності.

"Я сподіваюся, що їм не доведеться стріляти на поразку, однак у мене немає вибору, тому що вони мають справу з грубими людьми", - заявив Трамп.

Президент також зазначив, що США можуть закрити кордон з Мексикою на невизначений термін.

"Ми закриємо в'їзд в країну протягом усього кордону, якщо вирішимо, що ситуація вийшла з-під контролю", - сказав він.

Нагадаємо, суддя окружного суду в Сан-Франциско (США) ухвалив тимчасовий судова заборона, спрямований проти політики американського президента Дональда Трампа щодо надання притулку нелегальним мігрантам.

Раніше в мексиканське місто Тіхуана на кордоні з Сполученими Штатами Америки прибула на автобусах група з 400 мігрантів.

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