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США не пустят на свою территорию караваны мигрантов, - Помпео

Новости » Политика    23.11.2018 - 08:16
США не пустят на свою территорию караваны мигрантов, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

В Вашингтоне считают, что участникам каравана может угрожать опасность через тех, кто их эксплуатирует

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не допустят на свою территорию участников каравана мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Власти США считают, что участникам каравана может угрожать опасность через тех, кто пытается их эксплуатировать.

"Я нахожусь в тесном контакте с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем, и уже прошла неделя с тех пор, когда министр Нильсен и я провели конструктивную беседу с будущим главой МИД Мексики Марсело Ебрардом относительно караванов мигрантов. Мы подчеркнули свою приверженность противодействия существующему вызову. Караваны не будут допущены к США", - сообщил госсекретарь.

Также он добавил, что ждет совместной работы с властями Мексики по всем аспектам отношений, среди которых и изучение стимулов для создания рабочих мест в регионе.

Напомним, Трамп разрешил военным стрелять в мигрантов на поражение. Президент также отметил, что США могут закрыть границу с Мексикой на неопределенный срок.

 

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