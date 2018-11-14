К границе США прибыли около 400 беженцев из Центральной Америки

Фото: беженцы на границе США (twitter.com flipboard.com)

Беженцы собираются просить у США убежища

В мексиканский город Тихуана на границе с Соединенными Штатами Америки прибыла на автобусах группа из 400 мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "USA Today".

Eight buses full of caravan members have left the toll booth between Mexicali and Tijuana and will reach the city limits in a couple minutes. pic.twitter.com/IP9BLBrkzN — Rebecca Plevin (@rebeccaplevin) November 13, 2018

Указано, что беженцы откололись от пятитысячного "каравана" мигрантов из стран Центральной Америки, который идет пешком в сторону Штатов ради убежища.

Сообщается, что около 400 мигрантов, которые были недовольны скоростью передвижения пешего "каравана" беженцев из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, отделились от него в столице Мексики Мехико, и уже 13 ноября прибыли в Тихуану на девяти автобусах.

Издание отмечает, что на месте нелегалы ​​объединились с меньшей группой мигрантов количеством около 80 человек, большинство из которых являются представителями ЛГБТ-сообщества. Как объясняет ВВС, эта меньшая группа отделилась от "каравана" еще раньше из-за дискриминации со стороны местного населения и других мигрантов.

Следует отметить, что беженцев не пугает строгое отношение американских властей, и они собираются просить у Штатов убежища. Скорее всего, мигранты отправятся к пропускному пункту Сан-Исидро к югу от Сан-Диего, крупнейшего на границе Мексики со Штатами.

Напомним, глава США Дональд Трамп 9 ноября заявил, что подписал указ, согласно которому Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США будут отказывать в рассмотрении просьб о предоставлении убежища лицам, пересекающим границу страны нелегально, и будут направлять людей в установленные пункты пропуска.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп неоднократно призывал караван мигрантов, который движется к границе США, возвращаться домой.

Добавим также, в конце октября глава США заявил, что Штаты больше не будут тратить миллиарды долларов на незаконную миграцию. Трамп подчеркнул, что демократы должны дать свои голоса для усиления миграционных законов, иначе республиканцы будут вынуждены "играть намного жестче".