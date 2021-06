В Женеве перед встречей Байдена и Путина прошел митинг в поддержку Навального

Среди участников был мужчина с обнаженным торсом в маске Владимира Путина - он раздавал фальшивые купюры, имитируя коррупционные выплаты.

Кроме того, 14 июня, швейцарский художник Джулиен Баро нарисовал граффити с Алексеем Навальным - такое же было закрашено в Санкт-Петербурге.

“The hero of our times.” Navalny street art appears in Geneva, in anticipation of Putin’s arrival tomorrow. pic.twitter.com/6dU85eNMYu