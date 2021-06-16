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В Женеве перед встречей Байдена и Путина прошел митинг в поддержку Навального

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Женева, Среда 16 июня 2021 01:07
В Женеве перед встречей Байдена и Путина прошел митинг в поддержку Навального Фото: в Женеве состоялась акция в поддержку Навального (twitter.com/julialyubova)
Автор: Артур Родивилов

В Женеве активисты вышли на акцию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. На митинг пришли несколько десятков человек.

Об этом сообщает Associated Press

Среди участников был мужчина с обнаженным торсом в маске Владимира Путина - он раздавал фальшивые купюры, имитируя коррупционные выплаты.

Кроме того, 14 июня, швейцарский художник Джулиен Баро нарисовал граффити с Алексеем Навальным - такое же было закрашено в Санкт-Петербурге.

На граффити в Женеве есть надпись "Герой нашего времени" (Le hros de notre temps).

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в 14:00 по Киеву на вилле Ла Гранж в Женеве. В ходе саммита стороны обсудят стратегическую стабильность, коронавирус, Сирию, Украину и ядерную сделку с Ираном, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков

Подробнее о том, что говорили президенты об этой встрече читайте в материале РБК-Украина.

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