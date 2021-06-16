В Женеве перед встречей Байдена и Путина прошел митинг в поддержку Навального
В Женеве активисты вышли на акцию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. На митинг пришли несколько десятков человек.
Об этом сообщает Associated Press
Среди участников был мужчина с обнаженным торсом в маске Владимира Путина - он раздавал фальшивые купюры, имитируя коррупционные выплаты.
Кроме того, 14 июня, швейцарский художник Джулиен Баро нарисовал граффити с Алексеем Навальным - такое же было закрашено в Санкт-Петербурге.
“The hero of our times.” Navalny street art appears in Geneva, in anticipation of Putin’s arrival tomorrow. pic.twitter.com/6dU85eNMYu— Mary Louise Kelly (@NPRKelly) June 15, 2021
На граффити в Женеве есть надпись "Герой нашего времени" (Le hros de notre temps).
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в 14:00 по Киеву на вилле Ла Гранж в Женеве. В ходе саммита стороны обсудят стратегическую стабильность, коронавирус, Сирию, Украину и ядерную сделку с Ираном, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков
Подробнее о том, что говорили президенты об этой встрече читайте в материале РБК-Украина.