Байден встретится с Путиным уже завтра. Основные заявления сторон накануне саммита

Что говорили президенты об этой встрече - в материале РБК-Украина.

Отношения США и РФ на самом низком уровне

Оба президента заявили, что сейчас отношения между США и Россией находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. По словам Байдена, споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.

Целью саммита России и США Путин назвал восстановление личных контактов, отношений, налаживание диалога и создание сотрудничества по представляющим взаимные интересы направлениям.

Байден заявил, что на предстоящем саммите с Путиным намерен обозначить возможные сферы американо-российского сотрудничества, а также "красные линии" в отношениях с РФ.

Байден и Путин друг о друге

Байден заявил, что считает Путина "достойным соперником".

Путин назвал Байдена человеком, который "занимается карьерой".

"Это другой тип человека, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, и некоторые недостатки, но не будет никаких движений, основанных на импульсах от имени президента США", - сказал Путин.

США проверят договоренности с Россией и готовы дать отпор

Байден заявил, что Штаты будут вначале проверять достигнутые договоренности с Россией. Только после проверки смогут им доверять.

"Это не о доверии, это о соглашении. Когда вы подписываете договоры со своими противниками, вы не говорите: "Я доверяю тебе". Вы говорите: "Это то, чего я жду, и если вы нарушите соглашения, мы разорвем договоренности", - сказал Байден.

Байден также заявил, что не ищет конфликта с Россией, но готов дать отпор, если она продолжит вредоносную деятельность.

"Я хочу сказать Путину, что нам есть где взаимодействовать, ежели он сделает такой выбор, если он не сделает такого выбора, а продолжит действовать как сейчас, например, в сфере кибербезопасности, то мы будем реагировать точно так же", - добавил президент США.

Путин отвергает причастность к кибератакам

Путин заявил, что официальная Москва не причастна к кибератакам, которые в последнее время были совершены на США. Это вмешательство в американские выборы, нападение на SolarWinds, вмешательство в разработку вакцин от коронавируса и атака на Microsoft.

"Никаких доказательств причастности к этому России, кроме заявлений американских ведомств, нет", - сказал Путин.

О возможной смерти Навального

Путин отрицает обвинения в том, что именно он дал приказ отравить оппозиционера Алексея Навального. В то же время он сказал, что не может гарантировать, что Навальный выйдет из тюрьмы живым.

Байден заявил, что "смерть Навального будет еще одним признаком того, что у России нет намерения соблюдать базовые права человека, это будет трагедия".

Отдельные пресс-конференции

После встречи президенты дадут отдельные пресс-конференции. По словам Белого дома, "это подходящий формат, чтобы четко сообщить свободной прессе темы, которые были подняты на встрече".

В Кремле, со своей стороны, заявили, что это не является свидетельством того, что в отношении саммита нет высоких ожиданий. Путин по завершении переговоров выйдет к кремлевскому пулу и другим СМИ.