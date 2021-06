У Женеві перед зустріччю Байдена і Путіна відбувся мітинг на підтримку Навального

Серед учасників був чоловік з оголеним торсом в масці Володимира Путіна - він роздавав фальшиві купюри, імітуючи корупційні виплати.

Крім того, 14 червня, швейцарський художник Джулієн Баро намалював графіті з Олексієм Навальним - таке ж було зафарбовано в Санкт-Петербурзі.

“The hero of our times.” Navalny street art appears in Geneva, in anticipation of Putin’s arrival tomorrow. pic.twitter.com/6dU85eNMYu