"Практически все волнующие темы": в Кремле озвучили план встречи Путина и Байдена

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина начнется в Женеве 16 июня в 13:00. Стороны намерены обсудить "практически все темы, которые сейчас волнуют" обе страны.

По словам Ушакова, Путин приедет в Женеву в среду. На вилле La Grange его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, затем туда прибудет Байден. После церемонии фотографирования и выступления Пармалена начнется саммит Путина и Байдена.

"Переговоры запланированы из трех частей. Первая - беседа в узком составе, потом в расширенном. Потом небольшой перерыв на чай и кофе и потом продолжение переговоров", - рассказал Ушаков.

После этого президенты по отдельности выступят на пресс-конференциях, и после завершения саммита Путин встретится со швейцарским коллегой.

В российскую делегацию на переговорах с американской стороной, помимо Ушакова, войдут, в частности, глава российского МИДа Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, глава Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИДа Сергей Рябков. Также на них пригласили замглавы администрации президента России Дмитрия Козака и спрецпредставителя по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

По словам Ушакова, в переговорах в узком составе с российской стороны будет участвовать Лавров, с американской - госсекретарь Энтони Блинкен.

Помощник президента России добавил, что Москва и Вашингтон согласовали повестку саммита, и "даже заранее проговорили очередность вопросов, которые будут обсуждать". По словам Ушакова, президенты обсудят "практически все темы, которые сейчас волнуют нас и американскую сторону", в том числе состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы стратегической стабильности, борьбу с киберпреступностью, проблематику экономического сотрудничества, климат и Арктику.



Затем Путин и Байден обсудят региональные проблемы: Ближний Восток, Сирию, Ливию, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, Афганистан, Корейский полуостров, Нагорный Карабах и Украину. Ушаков не исключил, что лидеры могут затронуть и другие вопросы, например Беларусь и Алексея Навального.

На вопросы о том, сколько продлятся переговоры и планируется ли следующая встреча президентов, Ушаков ответил: "Все зависит от того, как пройдет дискуссия".