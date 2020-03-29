Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса

Фото: Джастин Трюдо с женой (GettyImages)

Софи Грегуар Трюдо сообщила, что чувствует себя лучше

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар сообщила, что выздоровела от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трюдо в Facebook.

При этом она добавила, что чувствует себя лучше.

"Я чувствую себя намного лучше и уже получила подтверждение своего выздоровления от моего врача и Министерства здравоохранения", - написала она.

Также Трюдо поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку во время лечения.

Напомним, 13 марта стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо самоизолировался после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо проявились симптомы, схожие с симптомами вируса. Позже стало известно, что Грегуар Трюдо все же заразилась коронавирусом.

Кроме того, 19 марта князь Монако Альбер II сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Отмечалось, что князь находится на самоизоляции под присмотром врачей, а его состояние здоровья не вызывает беспокойства.