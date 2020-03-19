Князь Монако заразился коронавирусом

Фото: Альбер II (unesco org)

Состояние здоровья монарха не вызывает беспокойства

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info.

Сообщается, что состояние здоровья монарха не вызывает беспокойства, он продолжает работать.

"Князь Альбер продолжает работать из кабинета своих апартаментов, он находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, правительства и со своими самыми близкими соратниками", - говорится в сообщении.

За здоровьем князя Монако наблюдает врач.

Напомним, у президента Бразилии Жаира Болсонару диагностировали коронавирус COVID-19.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо самоизолировался после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо проявились симптомы, схожие с симптомами вируса. Позже стало известно, что Грегуар Трюдо все же заразилась коронавирусом.

Также у пресс-секретаря президента Бразилии Фабио Вайнгартена, который на прошлой неделе вместе с Болсонару посетил США и контактировал с американским президентом Дональдом Трампом, обнаружили коронавирус.