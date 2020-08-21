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Жена Навального попросила Путина перевезти мужа на лечение в Германию

Омск, Пятница 21 августа 2020 14:48
Жена Навального попросила Путина перевезти мужа на лечение в Германию
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Навального готовы экстренно эвакуировать в Германию

Жена Алексея Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевезти ее мужа на лечение в Германию. По ее словам, уже все готово для экстренной транспортировки.

Об этом говорится в обращении Юлии Навальной, обнародованном на странице Алексея Навального в Twitter.

Как отметила Юлия Навальная, ее мужу необходима помощь врачей из Германии.

"Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия", - говорится в обращении.

Жена Навального попросила Путина перевезти мужа на лечение в Германию

Напомним, 20 августа Алесея Навального было госпитализировано в больницу Омска в безсознательном состоянии. После этого Навальный впал в кому. По словам его пресс-секретаря, он был отравлен веществом, которое было подмешано в его чай.

При этом 21 августа врачи назвали нарушение обмена веществ основным диагнозом ухудшения состояния Навального.

Также медики заявили, что следов яда в организме российского оппозиционера не выявили.

Ранее РБК-Украина писало, что Франция и Германия готовы оказать лечение и помощь Навальному.

Несмотря на это, врачи заявили, что транспортировать Навального пока нельзя.

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