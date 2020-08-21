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Назван основной рабочий диагноз Навального

Омск, Пятница 21 августа 2020 13:22
Назван основной рабочий диагноз Навального
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny1)
Автор: РБК-Украина

Состояние Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ

Основным рабочим диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ. Врачи полагают, что именно оно привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.

Об этом заявил главврач омской больницы Александр Мураховский, передает ТАСС.

По его словам, на сегодня есть только рабочие диагнозы.

"Основной из них, к которому мы склоняемся, - нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови", - заявил Мураховский.

Отметим, ранее стало известно, что врачи установили диагноз Навального, но отказались публично его объявить.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в организме Навального обнаружен смертельно опасный яд, однако медики ее не подтверждают.

Кроме того, медики запрещают вывозить Навального из больницы, Германия официально согласилась принять его на лечение в клинике "Шарите".

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