Диагноз Навального установлен, следов яда не выявили

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny1)

Медики не будут разглашать диагноз Навального

Врачи установили диагноз российского оппозиционного политика Алексея Навального, но не будут его разглашать. Ранее озвученная информация о яде в организме Навального не подтвердилась.

Об этом заявил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Омска Анатолий Калиниченко, передает ТАСС.

"Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - заявил Калиниченко.

По его словам, диагноз уже установлен.

"Мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в ту структуру того диагноза, который мы установили. Он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента", - добавил Калиниченко.​​​​​

Напомним, ранее директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов со ссылкой на сотрудника полиции заявлял, что в организме Навального обнаружен опасный яд.

По состоянию на 21 августа состояние Навального улучшилось, но остается недостаточно стабильным, поэтому врачи не рекомендуют его перевозить в другую клинику.