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Медики об опасном веществе у Навального: промышленная химия

Омск, Пятница 21 августа 2020 13:41
Медики об опасном веществе у Навального: промышленная химия
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny1)
Автор: РБК-Украина

Следы были найдены не в организме Навального, а на одежде

Найденное якобы опасное вещество в организме Алексея Навального оказалось обычной промышленной химией. При этом ее следы были не в организме, а на одежде.

Об этом заявил главврач омской больницы Александр Мураховский, передает ТАСС.

В частности, он прокомментировал сообщения в СМИ о химическом компоненте, который был взят на экспертизу.

"Могу сказать, что был взят не биологический материал, а материалы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Мы провели ряд исследований, это обычная промышленная химия, которая используется, например, в пластиковых стаканчиках", - заявил Мураховский.

Он подчеркнул, что компонент был найден не в организме Навального.

Напомним, сегодня утром представители Навального сообщили, что в его организме был обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для окружающих.

Медики эту информацию не подтвердили, заявив, что рабочим диагнозом является нарушение обмена веществ.

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