Дружина Навального попросила Путіна перевезти чоловіка на лікування в Німеччину

Навального готові екстрено евакуювати в Німеччину
Дружина Олексія Навального Юлія звернулася до президента Росії Володимиру Путіну з вимогою дозволити перевезти її чоловіка на лікування в Німеччину. За її словами, вже все готово для екстреного транспортування.
Про це йдеться у зверненні Юлії Навальной, оприлюдненому на сторінці Олексія Навального в Twitter.
Як зазначила Юлія Навальне, її чоловікові необхідна допомога лікарів з Німеччини.
"Офіційно звертаюсь до вас з вимогою про дозвіл транспортування Олексія Анатолійовича Навального в Федеративну Республіку Німеччина", - йдеться у зверненні.
Нагадаємо, 20 серпня Олексія Навального було госпіталізовано в лікарню Омська в безсознательном стані. Після цього Навальний впав у кому. За словами його прес-секретаря, він був отруєний речовиною, яке було підмішано в його чай.
При цьому 21 серпня лікарі назвали порушення обміну речовин основним діагнозом погіршення стану Навального.
Також медики заявили, що слідів отрути в організмі російського опозиціонера не виявили.
Раніше РБК-Україна писало, що Франція і Німеччина готові надати лікування та допомогу Навальному.
Незважаючи на це, лікарі заявили, що транспортувати Навального поки не можна.