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Дружина Навального попросила Путіна перевезти чоловіка на лікування в Німеччину

Омськ, П'ятниця 21 серпня 2020 14:48
Дружина Навального попросила Путіна перевезти чоловіка на лікування в Німеччину
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Навального готові екстрено евакуювати в Німеччину

Дружина Олексія Навального Юлія звернулася до президента Росії Володимиру Путіну з вимогою дозволити перевезти її чоловіка на лікування в Німеччину. За її словами, вже все готово для екстреного транспортування.

Про це йдеться у зверненні Юлії Навальной, оприлюдненому на сторінці Олексія Навального в Twitter.

Як зазначила Юлія Навальне, її чоловікові необхідна допомога лікарів з Німеччини.

"Офіційно звертаюсь до вас з вимогою про дозвіл транспортування Олексія Анатолійовича Навального в Федеративну Республіку Німеччина", - йдеться у зверненні.

Дружина Навального попросила Путіна перевезти чоловіка на лікування в Німеччину

Нагадаємо, 20 серпня Олексія Навального було госпіталізовано в лікарню Омська в безсознательном стані. Після цього Навальний впав у кому. За словами його прес-секретаря, він був отруєний речовиною, яке було підмішано в його чай.

При цьому 21 серпня лікарі назвали порушення обміну речовин основним діагнозом погіршення стану Навального.

Також медики заявили, що слідів отрути в організмі російського опозиціонера не виявили.

Раніше РБК-Україна писало, що Франція і Німеччина готові надати лікування та допомогу Навальному.

Незважаючи на це, лікарі заявили, що транспортувати Навального поки не можна.

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