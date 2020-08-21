Дружина Навального попросила Путіна перевезти чоловіка на лікування в Німеччину

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Навального готові екстрено евакуювати в Німеччину

Дружина Олексія Навального Юлія звернулася до президента Росії Володимиру Путіну з вимогою дозволити перевезти її чоловіка на лікування в Німеччину. За її словами, вже все готово для екстреного транспортування.

Про це йдеться у зверненні Юлії Навальной, оприлюдненому на сторінці Олексія Навального в Twitter.

Як зазначила Юлія Навальне, її чоловікові необхідна допомога лікарів з Німеччини.

"Офіційно звертаюсь до вас з вимогою про дозвіл транспортування Олексія Анатолійовича Навального в Федеративну Республіку Німеччина", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 20 серпня Олексія Навального було госпіталізовано в лікарню Омська в безсознательном стані. Після цього Навальний впав у кому. За словами його прес-секретаря, він був отруєний речовиною, яке було підмішано в його чай.

При цьому 21 серпня лікарі назвали порушення обміну речовин основним діагнозом погіршення стану Навального.

Також медики заявили, що слідів отрути в організмі російського опозиціонера не виявили.

Раніше РБК-Україна писало, що Франція і Німеччина готові надати лікування та допомогу Навальному.

Незважаючи на це, лікарі заявили, що транспортувати Навального поки не можна.