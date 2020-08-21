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Навального пока нельзя вывозить из больницы, - врачи

Омск, Пятница 21 августа 2020 09:21
Навального пока нельзя вывозить из больницы, - врачи
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny1)
Автор: Анастасия Рокитна

Исследования, необходимые для определения диагноза Навального займут еще около двух суток

Состояние оппозиционера Алексея Навального улучшилось, но остается недостаточно стабильным. Консилиум врачей считает, что вопрос транспортировки Навального преждевременен.

Об этом сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1), где находится Навальный, Александр Мураховский, передает ТАСС.

По его словам, исследования, необходимые для определения диагноза Навального займут еще около двух суток.

"Состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем. По транспортировке, как считает консилиум, вопрос пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации пациента", - сказал Мураховский.

Напомним, из Германии в Омск вылетел самолет, который сможет доставить Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине.

Отметим, оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Кремле уже заявили, что если подтвердится версия об отравлении Навального, то правоохранительные органы будут проводить расследование.

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