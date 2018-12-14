"Желтые жилеты" анонсировали новые протесты во Франции

Фото: акция "желтых жилетов" в Париже (rfi.fr)

Пятая волна протестов состоится 15 декабря

Французские протестующие, так называемые "желтые жилеты" анонсировали новую волну массовых акций в субботу, 15 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

Отмечается, что через неделю после объявления уступок со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, "желтые жилеты" решили объявить уже пятую волну протестов.

"Это именно тот момент, когда мы не должны сдаваться... Мы должны продолжать. Объявления Макрона недостаточны", - сказал один из инициаторов движения "желтых жилетов" Эрик Друэ.

После четырех суббот, три из которых отметились впечатляющим насилием, часть протестующих отделилась от более радикальной группы и заявила, что "настало время диалога".

Напомним, после двухнедельных протестов во Франции, которые переросли в масштабные столкновения с полицией, президент Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное положение в стране и пошел на уступки демонстрантам. По оценкам финансистов, обещания Макрона обойдутся бюджету страны в 8-10 млрд долларов.

Группы демонстрантов по всей стране выступили с критикой речи Макрона, расценив ее "блефом и показухой для СМИ". Протестующие намерены возобновить акции.

Антиправительственные акции в Париже начались 17 ноября после решения правительства повысить налог на дизельное топливо и бензин. Тогда на акции вышло более 80 тысяч человек, а протестное движение получило название "желтых жилетов" (демонстранты были одеты в флуоресцентные жилеты, которые автомобилисты зобов'будут возить в машинах).

В целом по всей Франции на протесты вышли более 125 тысяч человек. В течение акций погибли 5 человек, 1407 участников акций получили ранения, свыше 4,5 протестующих были арестованы.