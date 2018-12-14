"Жовті жилети" анонсували нові протести у Франції

Фото: акція "жовтих жилетів" у Парижі (rfi.fr)

П'ята хвиля протестів відбудеться 15 грудня

Французькі протестувальники, так звані "жовті жилети" анонсували нову хвилю масових акцій в суботу, 15 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на RFI.

Зазначається, що через тиждень після оголошення поступок з боку президента Франції Еммануеля Макрона, "жовті жилети" вирішили оголосити вже п'яту хвилю протестів.

"Це саме той момент, коли ми не повинні здаватися... Ми повинні продовжувати. Оголошення Макрона недостатні", - сказав один з ініціаторів руху "жовтих жилетів" Ерік Друе.

Після чотирьох субот, три з яких відзначилися вражаючим насильством, частина протестувальників відділилася від радикальнішої групи і заявила, що "настав час діалогу".

Нагадаємо, після двотижневих протестів у Франції, які переросли в масштабні зіткнення з поліцією, президент Еммануель Макрон оголосив надзвичайний стан в країні і пішов на поступки демонстрантам. За оцінками фінансистів, обіцянки Макрона обійдуться бюджету країни в 8-10 млрд доларів.

Групи демонстрантів по всій країні виступили з критикою промови Макрона, розцінивши її "блефом і показухою для ЗМІ". Протестуючі мають намір відновити акції.

Антиурядові акції в Парижі почалися 17 листопада після рішення уряду підвищити податок на дизельне паливо і бензин. Тоді на акції вийшло понад 80 тисяч осіб, а протестний рух отримав назву "жовтих жилетів" (демонстранти були одягнені в флуоресцентні жилети, які автомобілісти зобов'язані возити в машинах).

Загалом по всій Франції на протести вийшли понад 125 тисяч осіб. Протягом акцій 5 людей загинули, 1407 учасників акцій отримали поранення, понад 4,5 протестувальників були заарештовані.