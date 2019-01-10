"Желтые желеты" во Франции вывели из строя 60% дорожных радаров

Фото: протест "жовтих жилетах" (фото з відкритих джерел)

По официальным данным, на дорогах Франции установлено около 3200 камер с фиксированной скоростью

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что п очти 60% дорожных радаров были повреждены с начала движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BFMTV.

По официальным данным, на дорогах Франции установлено около 3200 камер с фиксированной скоростью.

"Я видел в социальных сетях, что некоторые люди появляются рядом с сожженными радарами. Я не хочу, чтобы они когда-нибудь столкнулись с реальностью смерти на дороге", - сказал он.

Напомним, п резидент Франции Эммануэль Макрон выразил подозрение, что некоторые из участников акций протеста движения "желтых жилетов" получают поддержку из-за рубежа. Также в правительстве Франции отмечают и роль российской государственной телекомпании "Россия сегодня" (RT), вещающей на многих языках. По словам Гриво, россияне освещали протесты "желтых жилетов" во Франции, не скрывая своих симпатий к протестующим.

Отметим, во Франции один из лидеров движения "желтых жилетах" Максим Николь призвал разрушить банковскую систему страны. В частности - одномоментно снять наличные с банковских счетов клиентов.