Один з лідерів "жовтих жилетах" закликав зруйнувати банківську систему Франції

Фото: протест "жовтих жилетах" (фото з відкритих джерел)

Учасників протестів закликали перевести всі їх гроші на рахунках у банках

У Франції один з лідерів руху "жовтих жилетах" Максим Ніколь закликав зруйнувати банківську систему країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Les Echos.

Зокрема, він запропонував прихильникам руху провести операцію з масового зняття готівки з їх рахунків. На його думку, це повинно привести до краху банківської системи Франції.

"Ваша сила полягає в тих грошах, які знаходяться на вашому банківському рахунку. Ми визначимо дату, коли кожен намагатиметься зняти з рахунку максимальну суму грошей готівкою", - написав він на своїй сторінці в Facebook, де він підписується псевдонімом Fly Rider.

При цьому він запевняє, що подібні масові дії щодо банків є "абсолютно легальними". Лідер руху заявляє, що в подібній ситуації банк, позбавлений ліквідних засобів "не зможе відповідати на запити клієнтів і в результаті розориться".

Як нагадує Les Echos, подібна ситуація, викликана діями вкладників, вже відбувалася під час банківсько-фінансової кризи 2007 року з британським банком Northern Rock. Це призвело до його краху.

У той же час, на сьогодні загальний обсяг коштів приватних осіб у французьких банках становить 1,439 трлн євро. При цьому обсяг коштів, які можна зняти у вигляді готівкових грошей, складає всього 390 млрд доларів.

"Підраховано, що для того, щоб повністю отримати від банків всю наявну у них ліквідність, французькі вкладники повинні зняти одночасно з 5,8 тис. євро", - пише газета.

Видання додає, що в більшості банкоматів по звичайній карті можна отримати готівкою не більше декількох сотень євро в день. Це застерігає ризик краху.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп заявив, що з початку акцій протесту "жовтих жилетах" суди винесли більше 1 тисячі вироків у справах, пов'язаних з мітингами.