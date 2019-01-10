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"Жовті желети" у Франції вивели з ладу 60% дорожніх радарів

Новини » Надзвичайні події    10.01.2019 - 16:34
"Жовті желети" у Франції вивели з ладу 60% дорожніх радарів
Фото: протест "жовтих жилетах" (фото з відкритих джерел)

За офіційними даними, на дорогах Франції встановлено близько 3200 камер з фіксованою швидкістю

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявив, що майже 60% дорожніх радарів були пошкоджені з початку руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BFMTV.

За офіційними даними, на дорогах Франції встановлено близько 3200 камер з фіксованою швидкістю.

"Я бачив у соціальних мережах, що деякі люди з'являються поруч зі спаленими радарами. Я не хочу, щоб вони коли-небудь зіткнулися з реальністю смерті на дорозі", - сказав він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон висловив підозру, що деякі з учасників акцій протесту руху "жовтих жилетів" отримують підтримку з-за кордону. Також в уряді Франції відзначають і роль російської державної телекомпанії "Росія сьогодні" (RT), що віщає на багатьох мовах. За словами Гриво, росіяни висвітлювали протести "жовтих жилетів" у Франції, не приховуючи своїх симпатій до протестувальників.

Зазначимо, у Франції один з лідерів руху "жовтих жилетів" Максим Ніколь закликав зруйнувати банківську систему країни. Зокрема - одномоментно зняти готівку з банківських рахунків клієнтів.

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