"Желтая" зона карантина вновь сократилась: еще одна область стала "оранжевой"

Так, в "красной" зоне карантина сейчас находятся пять регионов - Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

"Оранжевыми" являются 12 областей - Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская.

В "желтой" зоне карантина остаются Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области.

Также в Украине превышена норма госпитализаций, которая не должна превышать 60 случаев на 100 тысяч населения, в таких регионах:

Киев - 98,7

Винницкая область - 130,3

Житомирская область - 114,4

Закарпатская область - 94,9

Ивано-Франковская область - 124,8

Киевская - 69,3

Николаевская область - 101,2

Одесская - 66,3

Хмельницкая область - 93,1

Черновицкая область - 95,8

Отметим, на территории "красной" зоны карантина вводятся локдауны - запрещены транспортные перевозки, прием посетителей в кафе и ресторанах, закрываются ТРЦ, непродовольственные рынки и магазины. "Оранжевая" зона - является зоной риска.