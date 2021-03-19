"Желтая" зона карантина вновь сократилась: еще одна область стала "оранжевой"

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по COVID-19. "Желтая" зона сократилась до восьми регионов, Кировоградскую область внесли в "оранжевую" зону, а Киев стал "красным".
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, в "красной" зоне карантина сейчас находятся пять регионов - Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
"Оранжевыми" являются 12 областей - Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская.
В "желтой" зоне карантина остаются Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области.
Также в Украине превышена норма госпитализаций, которая не должна превышать 60 случаев на 100 тысяч населения, в таких регионах:
Отметим, на территории "красной" зоны карантина вводятся локдауны - запрещены транспортные перевозки, прием посетителей в кафе и ресторанах, закрываются ТРЦ, непродовольственные рынки и магазины. "Оранжевая" зона - является зоной риска.
Ранее РБК-Украина писало, что Киев оказался в "красной" зоне карантина из-за того, что в столице более трех дней превышены показатели госпитализаций и загруженности больничных кроватей с кислородом.
Напомним, ранее в Кабмине сообщали, что пока правительство не обсуждает конкретной даты введения общенационального локдауна в стране.