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"Желтая" зона карантина вновь сократилась: еще одна область стала "оранжевой"

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по COVID-19. "Желтая" зона сократилась до восьми регионов, Кировоградскую область внесли в "оранжевую" зону, а Киев стал "красным".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в "красной" зоне карантина сейчас находятся пять регионов - Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

"Оранжевыми" являются 12 областей - Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская.

В "желтой" зоне карантина остаются Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области.

Также в Украине превышена норма госпитализаций, которая не должна превышать 60 случаев на 100 тысяч населения, в таких регионах:

  • Киев - 98,7
  • Винницкая область - 130,3
  • Житомирская область - 114,4
  • Закарпатская область - 94,9
  • Ивано-Франковская область - 124,8
  • Киевская - 69,3
  • Николаевская область - 101,2
  • Одесская - 66,3
  • Хмельницкая область - 93,1
  • Черновицкая область - 95,8

Отметим, на территории "красной" зоны карантина вводятся локдауны - запрещены транспортные перевозки, прием посетителей в кафе и ресторанах, закрываются ТРЦ, непродовольственные рынки и магазины. "Оранжевая" зона - является зоной риска.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев оказался в "красной" зоне карантина из-за того, что в столице более трех дней превышены показатели госпитализаций и загруженности больничных кроватей с кислородом.

Напомним, ранее в Кабмине сообщали, что пока правительство не обсуждает конкретной даты введения общенационального локдауна в стране.

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