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В Кабмине пока не обсуждают конкретную дату нового локдауна в Украине

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 11:10
В Кабмине пока не обсуждают конкретную дату нового локдауна в Украине Фото: Игорь Петрашко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров пока не обсуждает конкретную дату введения нового локдауна в Украине. Пока политикой правительства остается введение местных локдаунов.

Об этом во время всеукраинского форума "Украина 30" заявил министр экономики Игорь Петрашко.

По его словам, сейчас ведутся дискуссии, на каком этапе необходимо будет вводить жесткий карантин на общенациональном уровне, но решение об этом еще не принято.

"Дата локдауна на данный момент не обсуждается... Политика, которая сейчас проводится с точки зрения правительства - это местные так называемые локдауны. В масштабах Украины пока такие разговоры не идут. Дискуссия о том, на каком этапе это должно быть, но пока решение не принято и никаких конкретных дат не обсуждается", - заявил Петрашко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что введение локдауна на общенациональном уровне может и не понадобиться в Украине.

Также РБК-Украина писало, что крупные города в ближайшие дни усилят карантин до "красной" зоны. Также возможно ужесточение карантина на национальном уровне.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что рост заболеваемости COVID в стране будет наблюдаться до конца апреля.

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