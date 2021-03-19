"Жовта" зона карантину знову скоротилася: ще одна область стала "помаранчевою"

Так, в "червоній" зоні карантину зараз знаходяться п'ять регіонів - Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

"Помаранчевими" є 12 областей - Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Черкаська.

В жовтій зоні карантину залишаються Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Полтавська, Рівненська, Харківська та Чернігівська області.

Також в Україні перевищена норма госпіталізацій, яка не повинна перевищувати 60 випадків на 100 тисяч населення, в таких регіонах:

Київ - 98,7

Вінницька область - 130,3

Житомирська область - 114,4

Закарпатська область - 94,9

Івано-Франківська область - 124,8

Київська - 69,3

Миколаївська область - 101,2

Одеська - 66,3

Хмельницька область - 93,1

Чернівецька область - 95,8

Відзначимо, на території "червоної" зони карантину вводяться локдауни - заборонені транспортні перевезення, прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, закриваються ТРЦ, непродовольчі ринки і магазини. "Помаранчева" зона - є зоною ризику.