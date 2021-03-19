"Жовта" зона карантину знову скоротилася: ще одна область стала "помаранчевою"

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів за COVID-19. "Жовта" зона скоротилася до восьми регіонів, Кіровоградську область внесли в "помаранчеву" зону, а Київ став "червоним".
Про це свідчать дані МОЗ.
Так, в "червоній" зоні карантину зараз знаходяться п'ять регіонів - Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
"Помаранчевими" є 12 областей - Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Черкаська.
В жовтій зоні карантину залишаються Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Полтавська, Рівненська, Харківська та Чернігівська області.
Також в Україні перевищена норма госпіталізацій, яка не повинна перевищувати 60 випадків на 100 тисяч населення, в таких регіонах:
Відзначимо, на території "червоної" зони карантину вводяться локдауни - заборонені транспортні перевезення, прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, закриваються ТРЦ, непродовольчі ринки і магазини. "Помаранчева" зона - є зоною ризику.
Раніше РБК-Україна писало, що Київ опинився в "червоній" зоні карантину через те, що в столиці більше ніж три дні перевищені показники госпіталізацій і завантаженості лікарняних ліжок з киснем.
Нагадаємо, раніше в Кабміні повідомляли, що поки уряд не обговорює конкретної дати запровадження загальнонаціонального локдауну в країні.