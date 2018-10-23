УЗ закончила строительство эстакады через дорогу Киев-Харьков для поездов в Борисполь

Фото: Рельсовый автобус Pesa 620М (фото: instagram.com/al_prosto)

В аэропорту "Борисполь" продолжается строительство железнодорожной станции

"Укрзализныця" завершила строительство эстакады через автомобильную дорогу Киев - Харьков для экспресса, который будет курсировать между киевским вокзалом и аэропортом "Борисполь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Как отметили в пресс-службе "Укрзализныци", на данный момент продолжается строительство и обустройство железнодорожной станции "Борисполь-аэропорт".

Подробную информацию о ходе строительства скоростной линии от Центрального железнодорожного вокзала Киева до главного аэропорта страны в "Укрзализныци" обещают сообщить в среду, 24 октября.

Фото: эстакада для экспресса "Киев-Борисполь" (cfts.org.ua)

Напомним, недавно "Укрзализныця" закончила процедуру официального утверждения названия железнодорожной станции, которая строится возле аэропорта "Борисполь". Новая станция будет носить название "Борисполь-аэропорт".

Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость билета прямого железнодорожного сообщения между главным вокзалом и аэропортом "Борисполь" будет составлять 80 гривен.