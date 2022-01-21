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"Ждем письменных ответов". В РФ нет конкретных планов по новой встречи Лаврова и Блинкена

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Пятница 21 января 2022 15:48
"Ждем письменных ответов". В РФ нет конкретных планов по новой встречи Лаврова и Блинкена Фото: В РФ нет конкретных планов по новой встречи Лаврова и Блинкена (mid.ru)
Автор: Валерия Полищук

В Министерстве иностранных дел России заявили, что пока нет конкретных планов относительно новых переговоров главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Пока российская сторона ожидается от Соединенных Штатов письменных ответов по "гарантиях безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Никаких планов, дат или даже разговоров на этот счет новой встречи Лаврова и Блинкена нет. Ждем письменных ответов на предложения о "гарантиях безопасности" от американской стороны", - заявили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Женеве состоялись переговоры между Лавровым и Блинкеном. Их встреча длилась около 1,5 часа.

После переговоров Сергей Лавров заявил, что США и Россия договорились, что Белый дом предоставит письменные предложения по "гарантиям безопасности".

Ранее НАТО предложило России новые раунды переговоров по "гарантиям безопасности".

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