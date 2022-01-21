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"Чекаємо письмових відповідей". У РФ немає конкретних планів щодо нової зустрічі Лаврова і Блінкена

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П'ятниця 21 січня 2022 15:48
"Чекаємо письмових відповідей". У РФ немає конкретних планів щодо нової зустрічі Лаврова і Блінкена Фото: у РФ немає конкретних планів щодо нової зустрічі Лаврова і Блінкена (mid.ru)
Автор: Валерія Поліщук

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що поки немає конкретних планів щодо нових переговорів глави МЗС Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена. Поки російська сторона очікується від Сполучених Штатів письмових відповідей щодо "гарантій безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ніяких планів, дат або навіть розмов з цього приводу нової зустрічі Лаврова і Блінкена немає. Чекаємо письмових відповідей на пропозиції про "гарантії безпеки" від американської сторони", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні у Женеві відбулися переговори між Лавровим і Блінкеном. Їх зустріч тривала близько 1,5 години.

Після переговорів Сергій Лавров заявив, що США і Росія домовилися, що Білий дім надасть письмові пропозиції щодо "гарантій безпеки".

Раніше НАТО запропонувало Росії нові раунди переговорів щодо "гарантій безпеки".

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