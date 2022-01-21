США на следующей неделе представят письменные предложения по "гарантиям", - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на следующей неделе Соединенные Штаты предоставят письменные предложения по "гарантиям безопасности". Об этом Лавров договорился с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Мы завершили договоренностью о том, что нам на следующей неделе будут представлены письменные предложения по "гарантиям безопасности", - заявил Лавров.

При этом он добавил, что когда РФ получит предложения по "гарантиям", планируется новый контакт на уровне министров иностранных дел.