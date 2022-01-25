UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ждем еще одну "птицу": Резников анонсировал новую партию помощи от США

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня вечером в аэропорт "Борисполь" прибыл третий самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки на фоне обострения агрессии России. Уже в ближайшее время в Украину прибудет еще один американский самолет с военным грузом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова.

Как рассказал Резников, сегодня в Украину прибыла партия противотанковых ракет Javelins.

"Новый груз охранной помощи - пусковые установки и ракеты общим весом около 80 тонн. Вскоре ожидаем прибытия 4-го из большой стаи птиц. Благодаря нашему стратегическому партнеру", - заявил министр.

Фото: Украина получила военную помощь от США (twitter.com/oleksiireznikov)

Напомним, накануне Резников, комментируя военную помощь Украине рассказал, что союзники передали нашей стране такие вещи, о которых раньше украинская армия мечтала.

Добавим, в американском посольстве пообещали направить в Украину еще больше военной помощи в случае нападения России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныСоединенные Штаты АмерикиАлексей РезниковВторжение России в Украину