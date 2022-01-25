Чекаємо на ще одного "птаха": Резніков анонсував нову партію допомоги від США

Сьогодні ввечері в аеропорт "Бориспіль" прибув третій літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки на тлі загострення агресії Росії. Вже найближчим часом в Україну прибуде ще один американський літак з військовим вантажем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова.
Як розповів Резніков, сьогодні в Україну прибула партія протитанкових ракет Javelins.
"Новий вантаж охоронної допомоги - пускові установки та ракети - загальною вагою близько 80 тонн. Незабаром очікуємо прибуття 4-го з великої зграї птахів. Завдяки нашому стратегічному партнеру", - заявив міністр.
Фото: Україна отримала військову допомогу від США (twitter.com/oleksiireznikov)
Нагадаємо, напередодні Резніков, коментуючи військову допомогу Україні, розповів, що союзники передали нашій країні такі речі, про які раніше українська армія мріяла.
Додамо, в американському посольстві пообіцяли направити в Україну ще більше військової допомоги у разі нападу Росії.