Ждал парада в Киеве. В Одессе задержали мужчину, прославлявшего российских оккупантов

Правоохранители установили, что 32-летний одессит в одном из каналов в Telegram активно создавал публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, начатую в 2014 году, и оккупацию ее территорий.

В своих сообщениях житель Одессы прославлял российских оккупантов и их преступные действия в отношении украинцев. При этом мужчина очень ждал их парада в Киеве и запугивал всех недовольных расправой, которая их ждет после захвата врагами.

Правонарушителю сообщили о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников.

Мужчине грозит исправительные работы сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, или лишением свободы сроком до трех лет.

Фото: в Одессе задержали мужчину, прославлявшего российских оккупантов (od.npu.gov.ua)