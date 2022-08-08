Готовили удар по ВСУ. Возле Покровска задержали информатора оккупантов

В одном из сел Покровского района (Донецкая область) задержали женщину, которая была информатором российских оккупантов. С ее помощью готовился удар по объектам Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что женщина передавала российской армии данные о позициях и перемещениях военной техники, вооружениях и личного состава ВСУ. В частности, информацию о подразделении, которое находилось возле ее села, и о складах с боеприпасами.

"Эти позиции Вооруженных сил находились в нескольких десятках километров от района боевых действий. Таким образом захватчики планировали нанести по ним ракетный удар", - говорится в сообщении.

В итоге данное подразделение вовремя сменило позиции. Но пособница успела сообщить противнику, что координаты утратили актуальность.

По данным СБУ, женщина передавала разведывательную информацию боевику так называемой "ДНР", который вышел на нее через социальную сеть. Во время обыска у нее изъяли мобильный телефон, через которое проходило общение с боевиком.

Задержанной предъявили подозрение, ей грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.