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Чекав параду в Києві. В Одесі затримали чоловіка, який прославляв російських окупантів

Фото: в Одесі затримали чоловіка, який прославляв російських окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Правоохоронці затримали в Одесі чоловіка, який прославляв окупантів і виправдовував війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 32-річний одесит в одному з каналів в Telegram активно створював публікації, в яких виправдовував збройну агресію Росії проти України, розпочату у 2014 році, і окупацію її територій.

У своїх повідомленнях житель Одеси прославляв російських окупантів і їх злочинні дії щодо українців. При цьому чоловік дуже чекав їх параду в Києві і залякував всіх незадоволених розправою, яка їх чекає після захоплення ворогами.

Правопорушнику повідомили про підозру у виправданні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників.

Чоловікові загрожує виправні роботи на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Фото: в Одесі затримали чоловіка, який прославляв російських окупантів (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в одному з сіл Покровського району (Донецька область) затримали жінку, яка була інформатором російських окупантів.

Додамо, що СБУ затримала російського агента, який надавав ворогові цілі для ракетних ударів по Бахмуту.

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