Корректировал удары по позициям ВСУ на востоке. В Бахмуте задержали агента РФ

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который предоставлял врагу цели для ракетных ударов по Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы безопасности.

По данным следствия, предателем является житель Бахмута, который был завербован кадровым сотрудником 5 службы ФСБ после начала полномасштабного вторжения России.

Установлено, что российский куратор дал ему оперативный псевдоним "Седой" и поставил задачу - собирать разведданные по дислокации личного состава и военной техники ВСУ на восточном направлении.

"П ередачу данных вражеский агент осуществлял через закрытые каналы связи, тщательно скрывая факт сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора. В своих сообщениях указывал на электронные геолокации объектов и подтверждал их материалами фото-, видеофиксации", - рассказали в СБУ.

В ходе обысков у задержанного обнаружены средства связи с доказательствами коммуникации с российским координатором.

Фото: переписка российского агента со своим куратором (ssu.gov.ua)

Фигуранту сообщено о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.