Жары в Украине пока не будет, но синоптики обещают потепление

"Сегодняшний день он самый холодный с ближайшей синоптической перспективы. Сегодня очень прохладно в столице. Но уже завтра температура у нас немного вырастет - до 19 градусов. И на выходных мы ожидаем более комфортные 20-23 градуса", - сказала она.

По ее словам, дожди сохранятся на юге, востоке и в центральной части Украины. А на остальной территории Украины, в частности, на Западе и севере будет преобладать погода в без осадков.

По прогнозу Укргидрометцентра, в начале следующей недели температурные показатели существенно не изменятся, ожидается около 22-24 градусов.

"Пока на жары мы не ожидаем. По предварительному прогнозу, первая половина июня, скорее всего, будет с умеренно теплыми температурными показателями. Пока без жары", - сказала Хала.

В то же время синоптик Укргидрометцентра отметила, что жаркая погода из года в год наблюдается в середине лета, в июле и августе. "Это устойчивая тенденция, что каждое лето у нас наблюдается жаркая погода. Поэтому, скорее всего, и этим летом будет такая же ситуация", - добавила она.