Жары в Украине пока не будет, но синоптики обещают потепление

Температура в Киеве в ближайшие дни будет расти и до конца недели поднимется выше 20 градусов. В то же время до середины июня 30-градусной жары не ожидается.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.
"Сегодняшний день он самый холодный с ближайшей синоптической перспективы. Сегодня очень прохладно в столице. Но уже завтра температура у нас немного вырастет - до 19 градусов. И на выходных мы ожидаем более комфортные 20-23 градуса", - сказала она.
По ее словам, дожди сохранятся на юге, востоке и в центральной части Украины. А на остальной территории Украины, в частности, на Западе и севере будет преобладать погода в без осадков.
По прогнозу Укргидрометцентра, в начале следующей недели температурные показатели существенно не изменятся, ожидается около 22-24 градусов.
"Пока на жары мы не ожидаем. По предварительному прогнозу, первая половина июня, скорее всего, будет с умеренно теплыми температурными показателями. Пока без жары", - сказала Хала.
В то же время синоптик Укргидрометцентра отметила, что жаркая погода из года в год наблюдается в середине лета, в июле и августе. "Это устойчивая тенденция, что каждое лето у нас наблюдается жаркая погода. Поэтому, скорее всего, и этим летом будет такая же ситуация", - добавила она.
Отметим, среднемесячная температура мая в Киеве составила 14,4 градусов тепла. Это на 1,4 градуса ниже климатической нормы.
Напомним, среднемесячная температура весны в Киеве составила 8,4 градусов тепла. Это на 1,0 градус ниже среднемноголетних значений.