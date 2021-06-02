RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Спеки в Україні поки не буде, але синоптики обіцяють потепління

Автор: Олександр Білоус

Температура в Києві найближчими днями зростатиме і до кінця тижня підніметься вище 20 градусів. Водночас до середини червня 30-градусної спеки не очікується.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала.

"Сьогоднішній день він найхолодніший із найближчої синоптичної перспективи. Сьогодні дуже прохолодно у столиці. Але вже завтра температура у нас трішки зросте - до 19 градусів. І на вихідних ми очікуємо більш комфортні 20-23 градуси", - сказала вона.

За її словами, дощі збережуться на півдні, сході та у центральній частині України. А на решті території України, зокрема, на заході та півночі переважатиме погода в без опадів.

За прогнозом Укргідрометцентру, на початку наступного тижня температурні показники істотно не зміняться, очікується близько 22-24 градусів.

"Поки що на спеку ми не очікуємо. За попереднім прогнозом, перша половина червня, скоріш за все, буде з помірно теплими температурними показниками. Поки що без спеки", - сказала Хала.

Водночас синоптик Укргідрометцентру зазначила, що спекотлива погода з року в рік спостерігається в середині літа, у липні та серпні. "Це стійка тенденція, що кожного літа у нас спостерігається спекотна погода. Тому, скоріш за все, і цього літа буде така ж сама ситуація", - додала вона.

Відзначимо, середньомісячна температура травня Києві становила 14,4 градусів тепла. Це на 1,4 градусів нижче за кліматичну норму.

Нагадаємо, середньомісячна температура весни у Києві становила 8,4 градусів тепла. Це на 1,0 градус нижче середньобагаторічних значень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПогодаГідрометцентрпрогноз