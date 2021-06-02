Спеки в Україні поки не буде, але синоптики обіцяють потепління

"Сьогоднішній день він найхолодніший із найближчої синоптичної перспективи. Сьогодні дуже прохолодно у столиці. Але вже завтра температура у нас трішки зросте - до 19 градусів. І на вихідних ми очікуємо більш комфортні 20-23 градуси", - сказала вона.

За її словами, дощі збережуться на півдні, сході та у центральній частині України. А на решті території України, зокрема, на заході та півночі переважатиме погода в без опадів.

За прогнозом Укргідрометцентру, на початку наступного тижня температурні показники істотно не зміняться, очікується близько 22-24 градусів.

"Поки що на спеку ми не очікуємо. За попереднім прогнозом, перша половина червня, скоріш за все, буде з помірно теплими температурними показниками. Поки що без спеки", - сказала Хала.

Водночас синоптик Укргідрометцентру зазначила, що спекотлива погода з року в рік спостерігається в середині літа, у липні та серпні. "Це стійка тенденція, що кожного літа у нас спостерігається спекотна погода. Тому, скоріш за все, і цього літа буде така ж сама ситуація", - додала вона.