Холоднее нормы на 1 градус: климатологи подвели итоги весны в Киеве

Среднемесячная температура весны в Киеве составила 8,4 градусов тепла. Это на 1,0 градус ниже среднемноголетних значений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория .

По данным наблюдений, весенние месяцы, кроме марта, были холоднее климатической нормі, особенно апрель, в котором зафиксировано наибольшее отрицательное отклонение 2,0 градусов.

За весенний сезон в Киеве был зафиксирован лишь один температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха - 14,1 градусов тепла 1 апреля.

Холоднее всего было 10 и 11 марта, когда минимальная температура опустилась под утро до 8,5 градусов мороза, а теплее всего - 16 мая, когда максимальная температура поднялась до 25,1 градусов тепла.

Количество осадков в столице за весну составило 136 мм, что составляет 93% климатической нормы.