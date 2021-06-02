ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

Новина українською →
Киев, Среда 02 июня 2021 12:12
В Украину идет потепление: синоптики назвали дату Фото: в Украину идет потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Потепление в Украину придет в конце недели. Дожди и грозы отойдут, а температура воздуха поднимется.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Грозовые дожди, ожидается, отойдут 4 июня, но еще будет прохладно. Днем в областях будет +18+20, а ночью +8+13.

Уже с субботы, 5 июня, в Украину придет потепление. Температура воздуха днем в западных областях составит +19+23, а ночью +8+11. В центре днем будет +20+23, а ночью +9+12. На юге страны прогнозируют днем +19+23, а ночью +10+13. В восточных областях днем будет +20+22, а ночью +9+11.

В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

Напомним, на юг Украины надвигается шторм. В шести портах ограничили работу.

Ранее стало известно, что погода в Украине начнет меняться к выходным - синоптики прогнозируют, что осадки отступят, и придет потепление.

Отметим, в Карпатах в первый день лета температура воздуха опустилась ниже нуля градусов и выпал снег.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество потепление Погода
NEWS
Милованов возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома"
Милованов возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома"
DAILY
В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО