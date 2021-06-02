В Украину идет потепление: синоптики назвали дату
Потепление в Украину придет в конце недели. Дожди и грозы отойдут, а температура воздуха поднимется.
Грозовые дожди, ожидается, отойдут 4 июня, но еще будет прохладно. Днем в областях будет +18+20, а ночью +8+13.
Уже с субботы, 5 июня, в Украину придет потепление. Температура воздуха днем в западных областях составит +19+23, а ночью +8+11. В центре днем будет +20+23, а ночью +9+12. На юге страны прогнозируют днем +19+23, а ночью +10+13. В восточных областях днем будет +20+22, а ночью +9+11.
Напомним, на юг Украины надвигается шторм. В шести портах ограничили работу.
Ранее стало известно, что погода в Украине начнет меняться к выходным - синоптики прогнозируют, что осадки отступят, и придет потепление.
Отметим, в Карпатах в первый день лета температура воздуха опустилась ниже нуля градусов и выпал снег.